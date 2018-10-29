Yeni havalimanı bugün açılıyor

İstanbul’da yeni havalimanı heyecanı. Yeni havalimanı bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle bugün hizmete açılacak.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu’nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar tamamlanacak.

NTV