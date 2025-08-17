Yeni Hız Sınırlama Uygulamaları Yayımlandı

HIZ SINIRLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” başlıklı genelge, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu genelge doğrultusunda; hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik ve görünürlük açısından yeniden ele alınacak.

GÖZDEN GEÇİRME VE KALDIRMA ÇALIŞMALARI

Ülke genelinde yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere, hız sınırlarını düşüren işaretlemeler gözden geçiriliyor. Meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri ise standartlara uygunluk açısından incelenecek ve okul, hastane gibi istisnalar haricindeki hemzemin yaya geçitlerinin kaldırılması planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonuyla yapılacak bu çalışmalar, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile ilgili belediyeler ve kurumlarla birlikte yürütülecek. Yeni düzenlemelerde “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” ilkesi dikkate alınacak.

DÜZENLEMELERİN AMACI

Bu yeni düzenlemeler, öncelikli yollarda 1 Eylül’e, diğerlerinde ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak. Hedef, yaya geçitlerinden otoyol tabelalarına kadar her ayrıntıyı denetleyerek sürücülerin dikkatini dağıtan ya da gereksiz levhaları kaldırmak. Aynı zamanda her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralı getirmek amaçlanıyor.