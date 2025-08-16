Yeni Hizmet Binası Tamamlanıyor

YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Ağrı İl Özel İdaresi, yeni hizmet binasının inşaatına hızla devam ediyor. Temel kazısı büyük ölçüde tamamlanırken, zemin iyileştirme çalışmaları fore kazık uygulaması ile sürdürülüyor. Bu yeni bina, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunma hedefiyle projelendirildi.

MODERN YAPILARIN KENTE KATKISI

Tamamlanan temel kazısı sonrası, fore kazık yöntemi ile zemin iyileştirme aşamasına geçildi. Modern ve fonksiyonel bir yapı olarak tasarlanan bu hizmet binasının, kentin çağın gereksinimlerine uygun bir yapıyla önemli katkılar sağlayacağı belirtiliyor.

DÜŞÜK HİZMET KAPASİTESİ ARTACAK

Yetkililer, inşaat tamamlandığında hizmet kapasitesinin artacağını ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulacağını vurguluyor. Yeni hizmet binası ile Ağrı’nın ihtiyaçlarına cevap verme konusunda önemli bir adım atılmış oluyor.