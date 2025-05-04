Yeni Hizmet E-Devlet’te Mevcut

TELEFON VE İNTERNET TARİFELERİ E-DEVLET’TE KARŞILAŞTIRILABİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründe en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarifeler ve kampanyaların e-Devlet üzerinden karşılaştırılabileceğini duyurdu. Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak vatandaşların telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmelerini sağlayan yeni hizmetin e-Devlet üzerinden aktif hale getirildiğini söyledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sunduğu 42 hizmete yenisinin eklenmiş olduğunu belirten Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en fazla aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve karşılaştırılabilir hâle gelecek.” şeklinde konuştu.

KARŞILAŞTIRMA İŞLEMİ KOLAYLAŞTIRILDI

Uraloğlu, vatandaşların sistem üzerinden farklı kriterlere göre karşılaştırma yapabileceğini ifade ederek, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kıyaslama yapabilecek. Söz konusu uygulamaya ‘https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma’ adresinden ulaşılabilir.” değerlendirmesini yaptı. Uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını vurgulayan Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını ve böylece işletmecilerin daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini aktardı. Ayrıca, vatandaşların zaman harcamadan ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabileceğini belirtti. “Şeffaf bilgi sunarak vatandaşların doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız.” ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI ÖDÜLE ADAY GÖSTERİLDİ

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin uluslararası bir ödüle aday gösterildiğini bildirdi. “Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nin (WSIS) yarışmasında ‘Bilgiye Erişim’ kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.” değerlendirmesinde bulundu.