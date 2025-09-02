Yeni Hoca Adayları Üzerinde Çalışılıyor

YENİ HOCALAR ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMA

Yeni teknik direktör adaylarına odaklanan yönetim, Devin Özek’in Başkan Ali Koç’a Sebastian Hoeness’in adını önerdiği söylentilerini doğruladı. Bundesliga’da Stuttgart’ı çalıştıran Hoeness ile ilk temasın sağlandığı belirtiliyor. Fenerbahçe camiası, “Peki, bu Hoeness kimdir, hangi takımları çalıştırdı ve acaba Fenerbahçe’nin yeni hocası Hoeness mı olacak?” sorularıyla gündeme geliyor.

TEKNİK DİREKTÖR KİMLİĞİ

Sercan Hamzaoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe son olarak Benfica’yı çalıştıran deneyimli teknik adam Roger Schmidt ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak, Schmidt’in “2026’ya kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum” açıklamasıyla sarı-lacivertlilere olumlu bir yanıt vermediği öğrenildi. Bununla birlikte, Özek’in ortaya koyduğu sürpriz öneri, Stuttgart’ın mevcut teknik direktörü Sebastian Hoeness oldu ve onunla ilk bağlantı kuruldu.

ALTERNATİF İSİMLER

Fenerbahçe’nin teknik direktör listesinde Edin Terzic ve İsmail Kartal gibi alternatif isimlerin de bulunduğu ifade ediliyor. Ancak yeni teknik adamın kesin olarak kim olacağına dair nihai kararın Başkan Ali Koç’un rüzgarında şekilleneceği vurgulanıyor.