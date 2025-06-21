Yeni Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan

YENİ BÜYÜKELÇİ FATMA CEREN YAZGAN KİMDİR?

Yeni Hollanda Büyükelçisi olarak atanan Fatma Ceren Yazgan’ın kimliği ve yaşam öyküsü merak edilmeye başlandı. 21 Haziran 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararıyla Türkiye’nin Hollanda Krallığı yeni Lahey Büyükelçisi olarak göreve başladı. 1971 yılında Bursa’da dünyaya gelen Yazgan, deneyimli bir Türk diplomatı olarak dikkat çekiyor.

EĞİTİM VE DİPLOMATİK KARİYERİ

Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’na katılarak kariyerine başladı. Yurt dışında Muskat, Kiev ve Moskova büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlendi. Yazgan, ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nda Kültürel İşler, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Avrupa, Kuzey Amerika Genel Müdür Yardımcılıkları ile Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

TİFLİS BÜYÜKELÇİLİĞİ DÖNEMİ

Fatma Ceren Yazgan, 15 Aralık 2017’den 1 Temmuz 2022’ye kadar Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi olarak görev yaptı. Bu süre içinde Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Yazgan’ın yeni görevi, Türk diplomasi tarihindeki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.