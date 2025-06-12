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Yeni Hükümet Konağı Hizmete Girecek

YENİ HİZMET BİNASI YENİDEN YAPILIYOR

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerde ağır zarar gören Valilik binası, yerini alacak yeni hizmet binası ile yeniden inşa ediliyor. Trabzon Caddesi’ndeki eski valilik binasının bulunduğu alanda yapılan yeni hükümet konağı, toplamda 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

HIZLI YENİDEN YAPIM SÜRECİ BAŞLATILDI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan binanın yıkılmasıyla birlikte hızlı bir yeniden yapım sürecinin başlatıldığını ifade etti. Ünlüer, “Kente yakışır bir bina inşa ettiklerini” belirterek, “16 bin 500 metrekare kapalı alanı olan, zemin artı 3 kattan oluşan bir binamız olacak. İnşallah önümüzdeki yıl hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi.

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