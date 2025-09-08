Ekonomi

Yeni İcra Düzenlemesiyle Kripto Varlıklara Haciz Geliyor

İCRA SÜREÇLERİNDE KRİPTO VARLIKLARA HACİZ İMKANI

Adalet Bakanlığı bünyesindeki İcra ve İflas Kanunu Bilim Komisyonu, icra süreçlerine yönelik önemli bir düzenleme oluşturuyor. Yeni taslağa göre, kripto varlıklara haciz konulabileceği, kanun metnine açık bir şekilde eklenecek.

BELİRSİZLİK ORTADAN KALKIYOR

Mevcut durumda kripto varlıkların haczedilme durumu tartışma konusuydu. Bu yeni düzenleme ile belirsizlik ortadan kalkıyor ve dijital varlıkların icra kapsamına alınması sağlanıyor.

KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI ROL ALACAK

Haciz işlemleri, kripto hizmet sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilecek. Borçlular, mal beyanında kripto paralarını da bildirmek zorunda kalacak. Bu adım, dijital varlıkların saklanması ve paraya dönüştürülmesi süreçlerini de düzenleyecek.

DEĞER TESPİTİ UZMANLAR TARAFINDAN YAPILACAK

Haczedilen kripto varlıkların değerleri, bilirkişiler tarafından belirlenecek. Saklama ve satış esasları ise çıkarılacak yönetmelikle netleşecek. Böylelikle icra süreçlerinde dijital varlıklar, klasik malvarlıkları gibi işlem görecek.

