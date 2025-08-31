Yeni İlaç Kedilere Umut Verdi!

KANSERİ KONTROL ALTINA ALMA YETENEĞİ

Baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu (HNSCC), hem kedilerde hem de insanlarda önemli ölçüde ölümcül ve tedavi edilmesi güç bir kanser türü. ABD’de yapılan küçük ölçekli bir çalışma kapsamında, bu hastalığa yakalanan 20 kediye yeni bir ilaç uygulandı. Çalışma sonuçları, kedilerin üçte birinden fazlasında hastalığın kontrol altına alınabildiğini ve yan etkilerin minimum düzeyde olduğunu ortaya koydu. Uygulanan ilaç, insanların baş-boyun kanserleri için özel olarak tasarlanmıştı ve ilk kez STAT3 adlı molekülü hedef alıyor. Bu molekül, kanserin gelişiminde etkili olan bazı genlerin çalışmasını düzenliyor ve birçok tümör tipinde bulunuyor.

UMUT VEREN HİKAYELER

Araştırma sürecine katılan kedilerden biri olan 9 yaşındaki Jak adlı siyah kedi, teşhis edilmesinin ardından yalnızca 6-8 hafta ömür biçildi. Ancak tedavi sürecinden sonra Jak’ın semptomları hafifledi ve 8 aydan fazla yaşadı. Sahibi Tina Thomas, “O süre zarfında çocuklarım mezuniyetlerini tamamladı, Jak bizimle bir Noel daha geçirdi. Buna değdi” şeklinde konuştu. Genel olarak, 20 kedi içerisinden 7’sinde tümör küçülmesi veya hastalığın sabitlenmesi gözlemlendi. Bu kedilerin tedavi sonrası ortalama yaşam süresi ise 161 gün olarak belirlendi.

İNSANLAR İÇİN YENİ UMUT

Araştırmacılardan Dr. Daniel Johnson, çalışmanın iki dikkate değer sonucuna işaret etti: “Gen ifadesini kontrol eden ve kanser gelişimini tetikleyen transkripsiyon faktörlerinin hedef alınabileceği kanıtlandı. Evcil hayvanların kanser modellerinin, insanlar için yapılan deneylerde farelerden çok daha güvenilir sonuçlar verebileceği kanıtlandı.” Çalışmanın yazarlarından Dr. Jennifer Grandis ise, “Bu tür araştırmalar evcil hayvanlara fayda sağlıyor ve insanlara yönelik tedavilerin geliştirilmesini hızlandırıyor. Kediler zarar görmedi, aksine birçok kedinin tedaviden yararlandığı görüldü” sözleriyle konuştu.