Yeni İlaçlar SGK Kapsamına Alındı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bakan Işıkhan, sağlık hizmetlerinin sürekli olarak geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını aktardı. Bu çerçevede, ilaç listesine yeni ilaçların eklenmesi gerektiğini belirtti. Yerli ilaç üretimine destek vermenin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade eden Işıkhan, açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE YENİ İLAÇLAR EKLENDİ

Işıkhan, 11’i yerli üretim olmak üzere 18 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 hormon ilacı ve 1 kronik böbrek yetmezliği olan çocuklar için tıbbi mama, Sosyal Güvenlik Kurumu Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne eklenmiş oldu.

HASTALARIMIZA ŞİFA DİLEDİ

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklama sırasında sosyal güvenlik kurumunun ilaç listesinde yapılan düzenlemelere dikkat çekerek, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.” şeklinde konuştu.