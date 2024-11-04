Yeni IMEI Kayıt Ücretinin Tutarı Belli Oldu

YURTDIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN IMEI KAYIT ÜCRETİ GÜNCELLENDİ

Özellikle yurtdışından alınan telefonlar için IMEI kayıt ücretinin yeni zam oranıyla birlikte değiştiği dikkat çekiyor. İLTEKİLİ OLARAK MEVCUT ÜCRET NE KADARDI? Türkiye’de her yıl Ekim ayında açıklanan yeniden değerleme oranı, 2024 yılı için yapılan duyuru ile kesinleşti. Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre %43,93 oranında belirlenen yeniden değerleme, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışına çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti gibi birçok kalemde fiyat artışlarını beraberinde getiriyor. Şimdi, IMEI kayıt ücretinin ne kadar olduğunu ve bu ücretteki artışları inceleyelim.

IMEI KAYIT ÜCRETİNE YENİ ZAM GELDİ

IMEI kayıt ücretinde bir artış söz konusu. Belirlenen %43,93 oranlı yeniden değerleme, IMEI kayıt ücretine de yansımış durumda. Yeni yılda IMEI kaydı yaptırmak isteyenler, yaklaşık 14.000 TL’lik bir artışla karşılaşacak.

2025 YILINDA IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılından itibaren geçerli olacak IMEI kayıt ücreti 45.614,3 TL olarak belirlendi. Mevcut durumda 31.692 TL olan bu ücret, yeni yılda önemli bir artışla uygulanmaya başlayacak.