Yeni İphone 17 Pro Tanıtıldı

Apple, günün büyük lansmanında teknoloji dünyasının ilgisini çeken yeni iPhone 17 modelini tanıttı. Teknoloji meraklıları için geliştirilen iPhone 17 Pro ve ayrıca şirketin tarihindeki en ince telefon olan iPhone Air, resmi olarak duyuruldu. Her iki cihaz da tasarım, donanım ve performans konularında dikkat çekici yenilikler içeriyor.

İPHONE 17 PRO’NUN DİKKAT ÇEKEN TASARIMI

Apple’ın amiral gemisi iPhone 17 Pro, dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor. Cihaz, tamamen yekpare alüminyumdan yapılmış olup, şimdiye kadar bir iPhone’da görülen en büyük batarya kapasitesiyle geliyor. Renk seçenekleri arasında kozmik turuncu, koyu mavi ve gümüş gibi dikkat çekici tonlar mevcut. Cihazın kalbinde yer alan A19 Pro çipi, yüksek işlem gücü ve verimliliğiyle sektörde fark yaratıyor. Apple, bu yongayı, cihazın uzun süre serin kalmasını sağlayan yeni bir buhar odacıklı soğutma sistemiyle destekliyor.

GÜÇLÜ KAMERA SİSTEMİ

iPhone 17 Pro’da, hem ön hem arka yüzeyde Ceramic Shield 2 teknolojisi bir arada kullanılıyor. Bu koruma katmanı, düşmelere ve çizilmelere karşı ciddi bir dayanıklılık sağlıyor. Arka tarafta bulunan 48 MP üçlü kamera sistemi, özellikle yakınlaştırma kabiliyeti ile dikkat çekiyor. Yeni telefoto lens, 4x (100 mm) optik yakınlaştırma sunarken, Apple’ın Fusion teknolojisi ile bu oran 8x (200 mm)’ye kadar çıkabiliyor. Dijital zoom özelliği de 48 kata kadar çıkabiliyor ve bu özellik, kullanıcıların uzaktan çekim yapmasına olanak tanıyor.

İPHONE AIR’IN İNCE TASARIMI VE PERFORMANSI

Etkinlikte tanıtılan diğer önemli cihaz ise iPhone Air oldu. Tüm iPhone modelleri arasında yalnızca 5,6 mm kalınlığıyla en ince olan bu cihaz, dayanıklılığı ve zarafeti titanyum kasası ile birleştiriyor. Ekranda ise 6,5 inç ProMotion panel ve Ceramic Shield 2 koruma mevcut. iPhone Air, tıpkı iPhone 17 Pro gibi A19 Pro çipi ile donatılmış. Apple, bu çipin masaüstü düzeyinde işlem gücü sunduğunu belirtiyor.

KABLOSUZ BAĞLANTILARDA YENİLİKLER

Cihazda, kablosuz bağlantıları optimize eden C1X modem ve N1 bağlantı çipi bulunuyor. Bu teknolojiler sayesinde 5G bağlantısı iki kat hızlanırken, enerji tüketimi %30 oranında azalıyor. 48 MP çözünürlüğündeki Fusion kamera, çeşitli odak uzaklıklarıyla çekim esnekliği sağlıyor. Kullanıcılar 26 mm’den 52 mm’ye kadar farklı lens simülasyonları arasında geçiş yapabiliyor. Ön kamerada Center Stage desteği ile görüntülü görüşmeler daha doğal hale gelirken, “çift çekim modu” sayesinde aynı anda ön ve arka kameralarla video kaydı alabiliyor.

BAKIMLI YENİ AKSESUARLAR

Apple, iPhone Air’in “tüm gün pil ömrü” sunduğunu belirtirken, yeni ince MagSafe batarya paketi ile bu süre 40 saate kadar video oynatma kapasitesine ulaşıyor. Yeni aksesuarlar arasında frost ve shadow renkli kılıflar, hafif tampon korumalar ve taşınabilir aparatlara yer verildi.

Bu yılki etkinlikte, Apple’ın farklı beklentilere yönelik iki güçlü iPhone modeli tanıtılmış oldu. iPhone 17 Pro, performansı ve kamera özellikleriyle, iPhone Air ise şıklığı ile gündelik kullanıcıları hedefliyor. Her iki cihaz, Apple’ın teknoloji ve tasarım vizyonunun ulaştığı son noktayı ortaya koyuyor. Ayrıca, iPhone 17 Pro’nun Amerika’da 1099 dolardan, iPhone Air’in ise 799 dolardan satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı.