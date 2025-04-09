Yeni İrlanda’nın Büyükelçisi Esra Cankorur

YENİ BÜYÜKELÇİ ESRA CANKORUR’UN ATAMASI

Yeni İrlanda Büyükelçisi olarak Esra Cankorur’un atanması resmi olarak 10 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararın ardından Esra Cankorur’un kimliği ve kariyeri hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı.

ESRA CANKORUR HAKKINDA DETAYLAR

Esra Cankorur hakkında güncel bilgiler derleniyor. Atama sonrası Cankorur’un biyografisi, önceki görevleri ve İrlanda’daki yeni rolüyle ilgili bilgi almak isteyenlerin ilgisi artıyor. Ayrıntılar ilerleyen günlerde paylaşılacak.