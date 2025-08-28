Yeni İş Birliği İle Finansman Desteği

İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA YENİ FİNANSAL ÇÖZÜMLER

Yeni iş birliği çerçevesinde, 2plan İhale üyeleri ve müşterileri, satın aldıkları araçları satış gerçekleşene kadar Garanti BBVA’nın takas finansmanı desteğiyle finanse edebilecek. Bu uygulama ile üyeler, araç alım-satım süreçlerinde nakit akışlarını daha etkin yönetme fırsatı bulurken, ticari operasyonlarında da esneklik kazanıyor.

GARANTİ BBVA’DAN DESTEKLEYİCİ AÇIKLAMA

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, “Otomotiv sektöründeki müşterilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Uzun yıllardır güvenle kullanılan takas finansmanı ürünümüzü 2plan İhale iş birliğiyle yeniden sunarak sektörde önemli bir ihtiyaca çözüm getirmeyi hedefliyoruz. Bu ürün sayesinde üyeler, araç satışlarında finansmana daha hızlı ve pratik şekilde erişirken işlerini büyütme yolunda güçlü bir destek alıyor.” diye belirtti.

2PLAN İCRA KURULU BAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de iş birliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Otomotiv sektöründe her zaman yenilikçi çözümler geliştiren, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bir merkez olmayı hedefledik. Garanti BBVA ile son kullanıcıya özel finansman çözümleriyle ilgili mevcut iş birliğimizi daha da genişleterek, 2plan İhale tarafında hayata geçirdiğimiz bu projeyle üyelerimize hız ve güvenin yanında güçlü bir finansal esneklik de sunuyoruz. İhale süreçlerinde nakit akışını kolaylaştıran bu çözüm sektör için önemli bir adım.”

Her iki kurumun iş birliğiyle yeniden devreye alınan takas finansmanı ürününün, 2plan ihale üyelerine hız, güven ve finansal esneklik sunduğu bildirildi. Bu, sektördeki gelişmelere katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.