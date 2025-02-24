Yeni Isı Yalıtım Kuralları Yürürlükte

YENİ TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Apartman sakinlerini doğrudan etkileyen yeni bir tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu tebliğ ile birlikte, TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı, 01 Nisan 2025 tarihinden itibaren zorunlu standart olarak geçerli olacak. Daha önceki ısı kuralları standartları, ülkemizde binaların yalnızca ısıtma amaçlı enerji tüketimlerini sınırlıyordu. Bu nedenle sıcak iklim bölgelerinde enerji verimliliği için yeterli bir talep oluşmuyordu. Yeni standart, binaların yalnızca ısıtma ihtiyaçlarına göre tasarlanması dönemini geride bırakıyor.

ISIL YALITIMDA REVİZYON

Yeni düzenlemeler kapsamında, binalar 01 Nisan’dan itibaren ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına göre tasarlanacak. Bu değişiklik ile birlikte, tüketicilerin hem ısıtma hem de soğutma giderlerinin düşmesi öngörülüyor. Ek olarak, inşa edilecek binalarda enerji tüketiminin azaltılması hedefleniyor. Türkiye gazetesine açıklama yapan sektör temsilcileri, çevre dostu yapılar sayesinde ülke ekonomisinin de fayda sağlayacağını vurguladı. “Ülkemizin iklim şartlarına daha gerçekçi bir yaklaşım getiren revize standart ile yeni binalarda metrekare başına yıllık enerji tüketimi ortalama 120-150 kWh/m2 yıldan 70-90 kWh/m2 yıl seviyelerine düşecek” şeklinde ifadede bulundular.