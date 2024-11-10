Yeni İTÜ Binasının Açılışı Gerçekleşti

YENİ BİNA AÇILIŞIYLA YENİ PROJELERİN GÜCÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) proje ve teknoloji takımlarıyla bir araya geldiklerini vurgulayarak, “Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda en çok gençlerimize güveniyoruz. Onların azmi, tutkusu ve kabiliyetleriyle Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakanlık açıklamasına göre, Kacır, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasının açılışına katıldı. Açılışın sonrasında Bakan Kacır, hava, kara, su, uydu ve uzay ile su üstü ve su altı kategorilerinde projeler geliştiren 34 İTÜ proje ve teknoloji takımıyla bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kacır, “İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinin yeni binasının açılışını gerçekleştirdik. Hava, kara, uydu ve uzay, su üstü ve su altı kategorilerinde, çok farklı çalışma alanlarında projeler üreten, dünyadaki birçok teknoloji yarışmasında dereceleri bulunan İTÜ proje ve teknoloji takımlarıyla bir araya geldik. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda en çok gençlerimize güveniyoruz. Onların azmi, tutkusu ve kabiliyetleriyle Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.” şeklinde yazdı.

FARKLI ALANLARDA EĞİTİM FIRSATLARI

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, bilgisayar mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, siber güvenlik mühendisliği ile bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinde lisans programları sunuyor. Ayrıca, bilgisayar mühendisliği, oyun ve etkileşim teknolojileri ile bilişim teknolojileri alanlarında lisansüstü programlar uygulanıyor. Bu programlar, öğrencilere farklı mühendislik alanlarında derinlemesine bilgi ve deneyim kazandırarak inovatif projeler geliştirmeleri için gereken zemin oluşturuyor.