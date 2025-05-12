Yeni Jersey’de ICE İle Tartışma Yaşandı

NEWARK BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

New Jersey eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) yeni açılan merkezini denetlemek isteyen Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka ve ekibi, gözaltına alındı. Olayın anlarını gösteren video kaydı paylaşıldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Newark’taki ICE merkezinde gözaltına alım anını gösteren federal polislere ait vücut kamerası görüntülerini yayınladı. Bakanlık, kamera kayıtlarında ICE polisi ile tartıştığı gözlemlenen ABD Kongre Üyeleri Bonnie Watson Coleman ve Robert Menendez’i de izinsiz girmekle suçladı.

POLİSE DİRENME ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Paylaşılan videoda, silahlı ve üniformalı ICE polisinin Baraka’ya ters kelepçe taktığı, ayrıca diğer belediye yetkilileri ile ICE polisi arasında arbede yaşandığı görüldü. Baraka, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, ICE tesisine izinsiz girdiği ve kapıyı çarptığı yönündeki iddialara “hepsi yalan” sözleriyle yanıt verdi. Belediye Başkanı, tesise davet üzerine gittiğini ve konunun göçmenlerle değil, tesis için alınması gereken izinlerle ilgili olduğunu belirtti.

TEPKİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

New Jersey’de yerel polis ve kolluk kuvvetlerinin belediye başkanlığına bağlı olduğu düşünüldüğünde, bir belediye başkanının ICE polisi tarafından gözaltına alınması çeşitli çevrelerden tepkiler aldı. Baraka, 9 Mayıs’ta daha önce kendi belediye sınırları içinde açılmasına karşı olduğu ICE merkezinde denetim yapmak istemiş ve bu nedenle ICE polisi ile tartışma yaşamıştı. New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X hesabından yaptığı paylaşımda, Baraka’nın ICE merkezine izinsiz girdiğini ve ICE policiersinin kendisine merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını dikkate almadığını aktardı.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN TEPKİ

New Jersey’in Demokrat Valisi Phil Murphy, bu olayla ilgili yaptığı açıklamada, Baraka’nın haksız bir şekilde tutuklanmasından dolayı öfke duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Belediye Başkanı Baraka daha önce kamuoyuyla, gözaltı merkezinin faaliyet gösterebilmesi için gereken izinlere sahip olmadığı yönündeki iddiaları paylaştı.