Yeni Kabine İle Belirsizlik Sürüyor

YENİ KABİNEDE BELİRSİZLİKLER

Bonn Üniversitesi İleri Güvenlik, Stratejik ve Entegrasyon Çalışmaları Merkezi (CASSIS) Direktörü Prof. Dr. Ulrich Schlie, Almanya’daki yeni kabineye dair yorumlarını paylaştı. Alman şair Hermann Hesse’nin “Her başlangıçta sihir vardır” sözü, Almanya’nın yeni hükümeti için geçerli değil gibi duruyor. Yeni kabinenin kadrosu, son ana kadar belirsiz kaldı. Özellikle CDU’nun önde gelen ekonomi politikası figürü Carsten Linnemann gibi bazı önemli atamalar iptal edildi ve böylece beklenmedik değişikliklerle sonuçlanan bir süreç yaşandı. Yeni federal kabine, CDU’dan Friedrich Merz, SPD’den Lars Klingbeil ve CSU’dan Markus Söder’in imzasıyla oluşturuldu. Bu yapı, birbirine güvenmeyen ortaklar arasındaki gerginliğin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Diğer yandan, Merz iş dünyasında tanınan isimleri atama vaadini yerine getirmiş gibi gözüküyor.

ATAMALARDA FARKLILIKLAR

Örneğin, 2002 yılında Edmund Stoiber’in gölge kabinesinde yer alan Katherina Reiche, yeni Ekonomi Bakanı olarak atandı. Ancak Dijitalleşme ve Devlet Modernizasyonu Bakanlığı’na atanan Karsten Wildberger’ın ne bir hükümet tecrübesi ne de parti siyasetinde geçmişi bulunuyor. Almanya tarihinde ilk kez oluşturulan bu bakanlık, ülkeyi aşırı bürokrasi ve reform eksikliğinden kurtarma çabası olarak yorumlanıyor. Ayrıca, siyasi geçmişi olmayan gazeteci Wolfram Weimar’ın Kültür İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanması da dikkat çekti. Claudia Roth dönemindeki ideolojik kültür politikasının siyasetten arındırılması görevi, Weimar için zor bir sınav olacak. Merz’in atanmalarda eyaletlerdeki parti kolları arasındaki dağılımı büyük ölçüde göz ardı etmesi de dikkat çekiyor.

CSU’NUN STRATEJİK ATAMALARI

CSU Genel Başkanı Markus Söder’in koalisyon pazarlıklarındaki usta müzakere gücü sayesinde CSU, önemli bakanlıklara bir dizi ismini yerleştirdi. Alexander Dobrindt, göç politikasından sorumlu bakan olarak kabinenin önemli figürlerinden biri oldu. Yeni hükümetin başarısı, bu alana bağlı olduğu için Dobrindt’in rolü kritik önem taşıyor. Horst Seehofer’in İçişleri Bakanlığı’ndaki “Heimat” (vatan) portföyü kaldırıldı ve doğudaki Alman azınlıklardan sorumlu bir göreve atandı. Bu görev, siyasi arenanın odak noktası haline gelmişken, “Heimat” kavramı Tarım Bakanlığı’na taşındı. Araştırma Bakanlığı da yeni teknoloji ve uzay yolculuğu konularını kapsayacak şekilde genişleterek yenilikçi bir yaklaşım sergiledi.

KOALİSYON DİNAMİKLERİ

Yeni SPD lideri Lars Klingbeil, Maliye Bakanı olarak göreve geldi ve bu sayede partisinde gücünü koruduğunu gösterdi. Eş-başkan Saskia Esken’i mücadelesinin dışında tutarak etkisini pekiştirdi; Esken’in bakanlık talebi yerine getirilmedi. Klingbeil, eski SPD kabinesiyle olan bağlarından uzak durmaya çalışıyor. Tek bir istisna olarak, Savunma Bakanı Boris Pistorius yeniden atandı. Pistorius’un, Klingbeil’in seçim kampanyasında öne çıkan bir aday olması, onun gelecekteki potansiyeline işaret ediyor. Klingbeil, ekonomik ve çalışma alanlarını bir araya getiren CDU ve CSU’nun endişelerini boşa çıkararak, Bärbel Bas’ı Çalışma Bakanı olarak atayarak parti içindeki konumunu güçlendiriyor.

Yeni federal hükümet, yapılan atamalar ve bakanlık sorumluluklarıyla yeni bir başlangıç iddiasını sürdürmeye çalışsa da, belirsiz ve deneyimsiz kadronun zorlu koşullarda çıkmazlara yol açma riski bulunuyor. Seçim kampanyasında vurgulanan Ulusal Güvenlik Konseyi, yeni kabine yapısına dahil edilmedi ve birçok öneri de hayata geçmedi.