Yeni Kabinedeki Dikkat Çeken LGBT Ayrıntısı

ŞAM’DA YENİ KABİNE YEMİN TÖRENİ DÜZENLENDİ

Suriye’nin başkenti Şam’daki halk sarayında 61 yıllık Baas iktidarının sona ermesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara liderliğinde kurulan ilk kabine için yemin töreni gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşma yapan Şara, “Bugün, geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir irade ve kararlılıkla, hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür” şeklinde ifadelerde bulundu.

KABİNENİN KAPSAMLI KADROSU

Yeni kabinede, tanınmış bir Hristiyan figürü olan ve feminist kimliğiyle bilinen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzi nüfusunun yoğun olduğu Suveyda’dan Tarım Bakanı Emced Bedr, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi ağırlıklı Lazkiye bölgesinden 2006-2011 döneminde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmış Yarub Bedir gibi isimler yer aldı. Farklı toplumsal kesimleri temsil eden bu kişilerin yanı sıra, Türkmenlerden kimsenin kabinede olmaması, Türkmen toplumunda eleştiri ile karşılandı. Ayrıca, İstihbarat Başkanı Enes Hattab’ın İçişleri Bakanı görevi üstlendiği ve Dışişleri ile Savunma bakanlıklarında aynı kişilerin görevlerine devam ettiği dikkat çekti.

HİND KABAVAT’IN HAYATI VE GÖREVLERİ

1974 yılında Hindistan’da dünyaya gelen Hind Kabavat, büyüdüğü yer olan Suriye’de dikkat çeken bir hukukçu ve barış aktivisti olarak tanınmaktadır. Kabavat, George Mason Üniversitesi’nde Dinlerarası Diyalog ve Barış Çalışmaları Direktörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda, Suriye Müzakere Komisyonu’nun Cenevre Ofisi’nde başkan yardımcılığı görevini üstleniyor ve Suriye barış müzakerelerinde aktif bir rol oynuyor.

ŞAM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMİ VE KONUŞMALARI

Kabavat, Şam Üniversitesi’nde ekonomi okuduktan sonra Beyrut Arap Üniversitesi’nde hukuk, Tufts Üniversitesi’nde ise uluslararası ilişkiler yüksek lisansına katıldı. Ayrıca, Toronto Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nde müzakere ve liderlik programlarına katılım sağladı. 2004 yılından bu yana Suriye’de dinler arası diyalog ve kadın hakları konularında çalışmalara yön veriyor ve mülteci kamplarında kadınlara eğitim vermektedir. “Barış yoluyla dönüşüm” yaklaşımıyla anılan Kabavat, 2007’de Tanenbaum Merkezi tarafından “Eylemde Barış Yapıcı” ödülüne, 2009’da ise George Mason Üniversitesi’nden Kamu Diplomasisi Ödülü’ne layık görülmüştür.

LGBT HAKLARINA DESTEK

Hind Kabavat, eşcinsel hakları konusunda da destek vermesiyle tanınır. 2015 yılında Facebook profil fotoğrafını LGBT topluluğuna desteklemek için gökkuşağı formatında değiştirmesi, Suriye tarihinde bir ilk olarak değerlendirilmiştir.

YENİ KABİNE ÜYELERİ

Şara’nın yeni kabinesinde görev alan isimler şu şekildedir:

1- Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani

2- Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra

3- İçişleri Bakanı Enes Hattab

4- Adalet Bakanı Mahzar el Veys

5- Yüksek Öğretim Bakanı Mervan Halebi

6- Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri

7- Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat

8- Enerji Bakanı Muhammed Beşir

9- Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye

10- Ekonomi Bakanı Nidal Şaar

11- Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali

12- Yerel Yönetimler Bakanı Muhammed Ancerani

13- Telekomünikasyon Bakanı Abdüsselam Heykel

14- Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih

15- Tarım Bakanı Emced Bedr

16- Eğitim Bakanı Muhammed Abdülrahman Terko

17- Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Abdürazzak

18- Kültür Bakanı Muhammed Salih

19- Gençlik ve Spor Bakanı Muhammed Samih Hamıd

20- Turizm Bakanı Mazen Salihani

21- İdari Kalkınma Bakanı Muhammed Sikaf

22- Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir

23- Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa.