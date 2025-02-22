Yeni Kameni Volkanı Yeniden Aktifleşti

EGEDEN SESSİZLİK HABERİ

Ege Denizi’nde bir aydır süren sismik hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Atina Üniversitesi’nden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, bu bölgeyle ilgili endişe verici bir durumu kamuoyuyla paylaştı.

İKİ FARKLI SENARYO

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Papadimitriu, bölgedeki volkanik etkinliğin yer deformasyonuyla bağlantılı olduğunu belirtti. Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası’nda gerçekleşen sismik faaliyetlerle ilgili iki farklı senaryo üzerinde durdu. İlk senaryoya göre, sismik hareketlilik zamanla azalabilir ve sona erebilir. Ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde bir depremin olabileceği vurgulandı. Papadimitriu, olası depremin çevre adalar üzerinde büyük bir etki yaratmayacağını, zira depremin merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

VOLKANİK FAALİYETİN ETKİLERİ

Papadimitriu, “Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek.” şeklinde değerlendirmede bulundu. Bu durum, bölgedeki jeolojik aktivitenin gelecekte nasıl bir seyir alacağına dair önemli ipuçları veriyor.