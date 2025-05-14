Yeni Kanun Teklifi Geliyor: Olay Yerinden Ayrılan Sürücüye Ceza

AK PARTİ’DEN YENİ TRAFİK CEZA DÜZENLEMESİ

AK Parti milletvekilleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarını artırmayı amaçlayan yeni bir kanun teklifi hazırladı. Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu liderliğinde yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu haftanın ilerleyen günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen teklifle, Karayolları Trafik Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılacak.

YENİ CEZALAR VE ARTIRIMLAR

Önerilen düzenlemeler kapsamında, aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme ve dönüş kurallarına uymayan sürücülere uygulanacak idari para cezaları yükseltilecek. Ayrıca, maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında, zorunluluk dışında olay yerinden ayrılanlara verilecek ceza 46 bin liraya çıkarılacak. Bunun yanında, bu tür kazalarda olay yerini terk eden sürücüler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alacak ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınacak.

CEP TELEFONU KULLANIMINA SERT CEZALAR

Seyir halindeyken cep telefonu ve diğer haberleşme araçlarını kullanan sürücülere uygulanacak idari para cezası 5 bin liraya yükselebilecek. Eğer sürücü, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu kuralı ikinci kez ihlal ederse, idari ceza 10 bin lira olacak. Üç ya da daha fazla ihlal durumunda ise her ihlal için 20 bin lira ceza kesilecek ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

EHLİYETSİZ VE GEÇİCİ HUSUSİYETLER

Ehliyetsiz araç kullanan sürücülere 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınmasına rağmen araç kullananlara 20 bin lira ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlara ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf ve taksilerde taksimetre kullanımıyla ilgili de yeni düzenlemeler yapılacak.