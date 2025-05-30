Yeni Kariyer Fırsatları Sunan Uygulama

ALMANYA’DA YENİ KARIYER FIRSATLARI

Lansman sırasında Almanya’da kariyerine yeni bir yön vermek isteyen nitelikli çalışanlar için güvenilir, profesyonel ve ücretsiz üyelik imkanı sunan uygulamanın önemi vurgulandı. Platformun kurucusu Av. Abdullah Emili, “Türkiye’yle Almanya arasındaki iş olanaklarının artmasına katkı sağlamak bana mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.

JOBPONTE PROJESİ

JobPonte, Türkiye’den başvuran adayları DHL, Siemens, Amazon, Mercedes-Benz ve Caritas gibi Almanya’nın önde gelen şirketleriyle bir araya getiriyor. Tamamen ücretsiz bir üyelik imkanı sunan JobPonte, vize, oturum izni ve yerleşim süreçlerini de uzman bir ekiple birlikte yönetiyor. Bu platformun öncülerinden Av. Abdullah Emili, Almanya’da görev yapan ilk Türk avukatlardandır ve 25 yılı aşkın süredir mesleğini icra ediyor. Onunla birlikte Almanya’daki büyük firmalarda insan kaynakları alanında deneyim sahibi Devrim Özdenoğlu da bu projede yer alıyor.

ETKİNLİKTE ALMAN KÜLTÜRÜNE VURGU

Almanya’da yaşayan yayıncı Tülay Anlatıyor etkinlikte yaptığı konuşmada, “Alman kültürüne sahip profesyonellerle, Türk kültürüyle yoğrulmuş çalışanların birlikte nasıl büyük başarılara imza attıklarını görmek gerçekten hayranlık vericiydi” ifadelerini kullandı. Bu tür etkinliklerin iki kültür arasındaki iş birliğini artırması hedefleniyor.