Yeni Kaymakam Atamaları ve Değişiklikler Dikkat Çekti

KAYMAKAM ATAMALARI YAYIMLANDI

Kaymakam atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu atama ile birlikte 121 ilçeye yeni kaymakam atanması gerçekleşti. Özellikle İstanbul’daki yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

İSTANBUL’DA YENİ KAYMAKAMLAR GÖREVE BAŞLIYOR

İstanbul’da yapılan atamalara göre, Ümraniye Kaymakamlığına Yüksel Çelik, Beyoğlu Kaymakamlığına Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamlığına Naif Yavuz ve Bakırköy Kaymakamlığına Recai Karal getirildi. Ayrıca, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy’un İstanbul Vali Yardımcısı olarak atandığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevinden alındı. Bu kararla birlikte birçok kurum ve kuruluşta görev değişiklikleri yaşandı. Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atanırken, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar ise görevden alındı. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.