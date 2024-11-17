“Yeni Kelimeler ve Z Kuşağı”

GENÇLERİN KONUŞMASI

Kahve içmek için oturduğum kafede, iki gencin sohbetine tanıklık ediyorum. Genç kız, yeni tanıştığı bir çocuktan bahsetmekte. “Aşko ya, tam sigma ama kötü bir vibe alıyorum” diyor, fakat yine de birkaç kez buluşmaktan yana. “Baktım olmuyor, cringe tavırlar sergiliyor, o zaman mecburen ghosting” diyerek sözlerine devam ediyor. Diğer yandan erkek, bir kıza düşkünlüğünü ve onu “manifestlemiş” olduğunu belirtip, “Çok yükseldim” diyerek kızın Instagram sayfasını arkadaşına gösteriyor. Arkadaşının tepkisi ise “Slayyy” çığlığı ile geliyor, ardından “Sizi ship’ledim” diyerek durumu daha eğlenceli hale getiriyor.

SHAKESPEARE VE MODERN DİL

Tüm zamanların en ünlü oyun yazarı William Shakespeare’in günümüzde İngilizcede hala yaygın olarak kullanılan 1.700’den fazla kelimenin yaratıcısı olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin “bedroom” (yatak odası), “hurry” (acele etmek) ve “fashionable” (modaya uygun) gibi kelimeler onun eserlerinden gelmekte. Üstelik sözlükbilimciler, Shakespeare’in eserlerini araştırmaya devam ediyor ve listeye yeni kelimeler ekliyor. Eğer Shakespeare günümüzde yaşıyor olsaydı, büyük ihtimalle Z Kuşağı’nın idolü haline gelirdi.

Z KUŞAĞI VE YENİ KELİMELER

Z Kuşağı’nın ürettiği kelimelerin bir ebedi eserde nasıl yer bulabileceği ve ne kadar süre yaşayabileceği tartışılabilir. Ancak sosyal medyanın etkisiyle “icat edilen” bu kelimelerin hızla yayıldığı ve dillere yerleştiği bir gerçek. Sonrasında ise farklı kuşaklar için anlamı belirsiz cümleler havada uçuşuyor. Ekibimizdeki Z Kuşağı üyeleri ve ergenlik dönemindeki çocukların anneleri ile son dönemde türetilen kelimeleri derledik. Bu kelimelere “cancel” edilmemek için göz atmayı unutmayın. Unutmayın ki “oki doki” dediğinizde, bu ifadeyi ne anlama geldiğini anlamıyorlar.