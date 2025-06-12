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Yeni Kim Milyoner Olmak İster, D

YENİ SEZON BAŞLIYOR

ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” programı, yeni sezon ile yeniden izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu sezon, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla devam eden yarışmada, ilgi çekici sorular yer alıyor.

OSCAR ÖDÜLÜ SORUSU

Yarışmada, “Hangisi bir Oscar ödülü değildir?” şeklinde bir soru yöneltildi. Sorunun seçenekleri arasında şunlar bulunuyor: A: En İyi Animasyon Filmi, B: En İyi Kısa Film, C: En İyi Belgesel Film ve D: En İyi Korku Filmi. Doğru cevap ise D seçeneği yani “En İyi Korku Filmi”. Söz konusu soru, yarışmanın heyecanını artıran unsurlardan biri oldu.

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