Yeni konut projesi bugün açıklanıyor

Hükümet, orta gelirliler için de konut kampanyası başlatıyor.

AK Parti hükümeti, dar gelirliler için başlattığı sosyal konutlardan sonra bu kez de orta gelirliler için konut kampanyası başlatıyor.

Yeni konut kampanyasına son şekli verildi. Orta gelirliler için sosyal konut projesinin ayrıntılarını, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün saat 10’da açıklayacak.

Edinilen bilgiye göre, konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya yürütülecek.

Kampanya kapsamında konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altında olacağı ve gelire göre kademeli uygulanacağı belirtiliyor.