Yeni Konutlar Ve İş Yerleri Açıldı

BAKAN KURUM, YENİ KONUT SATIŞINI DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta şu ana kadar yaklaşık 28 bin yeni konut ve iş yerinin faaliyete geçtiğini duyurdu. Yıl sonuna kadar 74 bin bağımsız bölümün teslim edilmesinin planlandığını aktardı.

ŞEHRİN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahramanmaraş’tayız. Şehrimizde şu ana kadar 28 bine yakın yeni yuva ve iş yerinde hayat başladı. 2025 yılı sonuna kadar 74 bin ev ve iş yerinin daha teslimini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geçmişin ruhunu yaşatacak ve geleceğe ilham verecek Kapalı Çarşı’nın restorasyonuna devam ederken, Demirciler ve Kasaplar Çarşısı’nın da yeniden canlandırıldığını vurguladı. Son durumu koordinasyon toplantısında ele aldıklarını ekledi.