Yeni Kredi Notu Yükselişi: S&P’nin Değerlendirmesi

TÜRKİYE’YE KREDİ NOTU YÜKSELTİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) tarafından Türkiye’nin kredi notunun B+’dan BB-’ye çıkarılmasını değerlendirdi. Bu durum, Türkiye’nin 2023 yılı içinde üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe yükseltilen tek ülke olmasını sağladı.

Şimşek’in X platformunda yaptığı açıklamalara göre, “S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.” Not artışının, ekonomideki dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı gibi unsurların yanı sıra Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve devam eden dezenflasyon sürecinden kaynaklandığını belirtti. Şimşek, programlarıyla sağladıkları olumlu gelişmelerin ülke risk primini düşürüp dış borçlanma maliyetlerinde önemli iyileşmeler sağladığını da vurguladı.

PİYASA GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

Bakan Şimşek, “Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor.” ifadelerini kullandı. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik görünümünün iyileşeceğini ve güvenin artacağını gösteriyor. Kaynak: X