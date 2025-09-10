GESUNDE BEINE IM ALTER

Kompressionssocken finden bei Menschen über 50 großen Anklang. Diese bewährte Technologie bietet essenzielle Unterstützung für die Gesundheit der Beine und sorgt dafür, dass sich die Träger wohlfühlen. Es ist an der Zeit, mehr über die Funktionsweise dieser Socken zu erfahren.

KREŞ AÇILIŞI VE KATILIMCILAR

Am Tuzla Yayla Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde bulunan Kafkale Spor Kompleksi’nde 16 yeni kreş açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve birçok vatandaş katıldı. Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, “Bizden önce İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı, yoksul ailelerin çocuklarına iyi bir okul öncesi eğitim sağlayacak bir tek kreş yoktu” dedi.

KREŞ SAYISINDAKİ ARTIKLAR

Özgür Özel, İstanbul’daki kreş sayısının açılışla birlikte 127’ye ulaştığını belirtti. “Bugün 16 yeni kreş açıyoruz. Nuri Bey’in daveti üzerine buradayız ve bu 16 kreş ile İstanbul’da kreş sayısını artırıyoruz. Bizden önce İstanbul’da kreş yoktu” ifadelerini kullandı. Ayrıca, açılışla birlikte 12 bin 649 çocuğun eğitimine katkı sağlanacağını ve bu sayede 12 bin 649 yoksul aileye ulaşacaklarını belirtti.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN SAVUNULMASI

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı olarak burada olduğunu vurguladı ve “Darbe dönemi bile olmayan bir saldırı altında Cumhuriyet Halk Partisi’ni savunuyorlar” dedi. Atatürk’ün kurduğu bu partinin önemini hatırlatarak, “Benim İstanbul’daki vekilim, İstanbulluların seçtiği il başkanı Özgür Çelik’tir. Seçilmişlere saygı duyarız” şeklinde konuştu. Demokrasi vurgusu yaparak, halkın seçtiği yöneticilerin önemine değindi.