Yeni Kripto Dönemi Başlıyor

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Kripto para dünyasında önemli bir gelişme yaşanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Rex-Osprey Doge ETF’sine onay vererek memecoinlerin kurumsal yatırım aracı statüsüne ulaşmasını sağlıyor. Bu durum, internet memelerinden doğan kripto para birimlerinin Wall Street’te kabul görmesini simgeliyor. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, sosyal medya paylaşımında Rex-Osprey Doge ETF’inin (DOJE) perşembe günü piyasaya çıkacağını açıkladı. Balchunas, “Bunun hiçbir faydası veya amacı olmayan bir şeyi tutan ilk ABD ETF’si olduğundan oldukça eminim.” ifadesini kullandı.

DOGE’NİN BAŞARISI

İlk gerçek memecoin olarak kabul edilen Dogecoin, on yılı aşkın bir süredir kripto para piyasasında işlem görüyor. 36 milyar dolarlık piyasa değeri ile dikkat çeken DOGE, geniş bir yatırımcı topluluğu oluşturdu ve kripto kültürünün farklı yönlerini yansıtan birçok kişiye ilham verdi. SEC’in Rex-Osprey Doge ETF’sini onaylaması, düzenleyicilerin Dogecoin’den Solana ve XRP’ye kadar birçok varlığı kapsayan kripto odaklı ETF tekliflerini değerlendirdiği bir zamanda gerçekleşti.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, şu anda 92 adet kripto odaklı ETF teklifinin süreçte olduğunu belirtti. Bu gelişme, Başkan Donald Trump döneminde SEC’in dijital varlıklara yaklaşımındaki değişimi gösteriyor. Komisyon, tokenizasyonu bir finansal yenilik olarak desteklemenin yanı sıra, belirli likit staking faaliyetlerinin menkul kıymetler yasalarının kapsamı dışında kaldığını da netleştirmiş durumda.