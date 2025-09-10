Yeni Kripto Dönemi Başlıyor: Dogecoin

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Kripto para dünyasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Rex-Osprey Doge ETF’sine onay vererek memecoinlerin kurumsal yatırım aracı olmasını sağladı. Bu gelişme, internet memelerinden çıkan kripto paraların Wall Street’te kabul edilmesini simgeliyor. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, Rex-Osprey Doge ETF’inin (DOJE) perşembe günü piyasada yer alacağını sosyal medya üzerinden duyurdu. Balchunas, “Bunun hiçbir faydası veya amacı olmayan bir şeyi tutan ilk ABD ETF’si olduğundan oldukça eminim.” ifadesini kullandı.

MEMECOIN’LERİN YÜKSELİŞİ

Dogecoin, ilk gerçek memecoin olarak kabul ediliyor ve on yılı aşkın süredir kripto para piyasasında yer alıyor. Şu anda 36 milyar dolarlık piyasa değeriyle övünen DOGE, geniş bir yatırımcı topluluğu oluşturmuş durumda. Kripto kültürünün çeşitli yönlerini yansıtan birçok birey için ilham kaynağı olmayı başardı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Rex-Osprey Doge ETF’sini onayladığı bu süreç, düzenleyicilerin Dogecoin’den Solana ve XRP’ye kadar pek çok kripto odaklı ETF teklifini değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşmiş durumda.

KRİPTO PARA DÜZENLEMELERİ DEĞİŞİYOR

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, şu an itibarıyla 92 kripto odaklı ETF teklifinin süreçte olduğunu bildirdi. Bu durum, eski Başkan Donald Trump döneminde SEC’in dijital varlıklara yönelik yaklaşımında kaydedilen değişimleri yansıtıyor. Komisyon, tokenizasyonu finansal bir yenilik olarak desteklemenin yanı sıra, belirli likit staking faaliyetlerinin menkul kıymetler yasalarının dışında kalabileceğini de açıklığa kavuşturdu.