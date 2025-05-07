Yeni Kripto Yasası, ABD’de Dönüşüm Başlattı

YENİ YASA KRİPTO PARALARA RESMİ STATÜ KAZANDIRIYOR

Northeastern eyaletinin uygulamaya koyduğu bu düzenleme, ABD genelinde önemli bir harekete zemin hazırlıyor. New Bitcoin’e resmi statü tanıyan bu yasa, kripto para birimlerinin resmi kabul edilmesi yönünde büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. HB 302 yasası, New Hampshire eyaletine Satoshi Action Fund’ın geliştirdiği Stratejik Bitcoin Rezervi modeli ile uygulama fırsatı sunuyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, Satoshi Action Fund’ın kurucusu Dennis Porter tarafından “tarihin sağlam para lehine eğilmesi” olarak yorumlandı.

YASA, HAZİNEYE YENİ YATIRIM SEÇENEKLERİ SUNUYOR

Yasa çerçevesinde, New Hampshire hazinesi, fonları doğrudan Bitcoin satın alarak değerlendirebileceği gibi, borsada işlem gören ürünler aracılığıyla da yatırım yapma imkanı buluyor. Hazine, ayrıca kripto paraları kendisi muhafaza etme ya da nitelikli bir saklama kuruluşunda tutma imkanına sahip olacak. Bitcoin yanlısı kar amacı gütmeyen kuruluşun CEO’su ve Kurucu Ortağı Dennis Porter, “HB 302, vergi mükellefi parasını koruyabileceğinizi, rezervleri çeşitlendirebileceğinizi ve eyalet hazinelerini geleceğe hazırlayabileceğinizi kanıtlıyor” sözleriyle yeni yasayı değerlendirdi.

BENZER GİRİŞİMLER DİĞER EYALETLERDEN GELİYOR

New Hampshire Temsilciler Meclisi, bu yasayı 192-179 oyla kabul etti. Daha sonra Senato, 23 Nisan’da tasarıyı 4-1 oyla onayladı. Arizona, Illinois, Maryland, Michigan ve Texas gibi diğer eyaletler de benzer stratejik kripto girişimlerini değerlendiriyor. Öte yandan, Florida Eyalet Senatosu, eyalet için bir Bitcoin rezervi kurulmasına yardımcı olacak iki kripto ile ilgili tasarıyı süresiz olarak erteledi.