Yeni Kriz Küresel Piyasalarda Şok Yarattı

ORTADOĞU’DA YENİ KRİZİN ETKİLERİ

Ortadoğu’da patlak veren yeni kriz, küresel piyasalarda büyük bir şok etkisi yarattı. İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi, küresel ekonomi açısından yeni bir kırılma anı oluşturdu. Altın, güvenli liman olarak değer kazandı.

ALTIN VE PETROL FİYATLARINDAKİ HIZLI YÜKSELİŞ

Saldırı haberlerinin ardından yatırımcılar, güvenli limanlara yönelmekte panik yaptı. Altının ons fiyatı, 3.433 dolarla rekor seviyelere yaklaşarak 3500 doları hedefledi. Petrol piyasası da 2022’den bu yana en büyük günlük artışını yaşadı. ABD ham petrolü %7,26 artışla varil başına 72,98 dolara yükselirken, Brent petrol %7 primle 74,23 dolardan kapandı. Gün içinde fiyat artışları %14’e kadar çıktı. Bu, Ukrayna savaşının ilk haftasından itibaren görülen en sert yükseliş oldu.

GÖZLER ENFLASYON VE FAİZ KARARLARINDA

Deutsche Bank, “Şimdi tüm gözler gerginliğin ne kadar tırmanacağına çevrildi” diye belirtti. Capital Economics ise bu durumun küresel ekonomiyi petrol fiyatları aracılığıyla etkileyebileceğini vurguladı. Uzmanlara göre, enerji fiyatlarındaki bu ani yükseliş, enflasyonu yeniden ateşleyebilir. Özellikle ABD Merkez Bankası ve diğer büyük merkez bankaları için faiz kararlarında baskı döneminin başlayabileceği düşünülüyor.

ABD PİYASALARINDAKİ PANİK SATIŞI

ABD piyasaları açıkken yaşanan saldırılar, Wall Street’te sert satışlara neden oldu. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq, gün içinde ortalama %1,5’in üzerinde değer kaybetti. Özellikle teknoloji ve finans hisselerinde güçlü satışlar dikkat çekerken, savunma ve enerji hisseleri yukarı yönlü hareket etti. Nasdaq, saldırıların etkisiyle 21.000 188 seviyesine kadar geriledi. S&P 500 ise sert kayıplar yaşayarak 5.960 seviyesine düştü. Altının ons fiyatı, 3.447 dolara kadar yükselerek rekor seviyeye yakın bir seyir izledi.