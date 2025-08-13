Haberler

Yeni Küçük Sanayi Sitesi Hızla Yükseliyor

YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Adıyaman’da üretim kapasitesini artırarak istihdama yeni bir soluk getirecek olan Yeni Küçük Sanayi Sitesi için çalışmalar hızla ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla Adıyaman Merkez Zey Köyü sınırları içinde inşa edilmesi planlanan proje, bölgedeki ekonomik durumu ve iş gücünü olumlu yönde etkileyebiliyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ve Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, proje alanında detaylı incelemelerde bulundu.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ HİZMETE GİRECEK

Zey Köyü’nde hayata geçirilecek Küçük Sanayi Sitesi arazisindeki yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. Uzun zamandır Adıyaman’ın en önemli ihtiyaçları arasında bulunan bu sanayi sitesi, çok sayıda işyeri ve sosyal tesis ile birlikte hizmet verecek şekilde planlandı. Proje, hem fiziksel yapısıyla hem de stratejik konumuyla şehrin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi.

Şehrin sanayi altyapısını güçlendirecek bu yatırım sayesinde istihdam olanaklarının artması ve yerel ekonominin canlanması hedefleniyor. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından Adıyaman’ın üretim ve kalkınma potansiyelinin önemli ölçüde artacağını belirtiyor. Yeni sanayi sitesinin şehre hayırlı olmasını umuyorlar.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.