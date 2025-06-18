Yeni Kural Dün Uygulandı: 8 Saniye

YENİ KURAL UYGULANDI

Merakla beklenen yeni kural dün ilk kez sahaya yansıdı. Son dakika gelişmesi olarak kabul edilen 8 saniye kuralı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Ulsan-Mamelodi maçıyla uygulamaya kondu. Bu kural, kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutmasının belirli karşılıkları olduğunu belirtiyor.

KURALIN UYGULAMASI

IFAB tarafından getirilen bu kural çerçevesinde, kaleciler topu 8 saniye içerisinde oyuna sokmazsa bunun sonucunda köşe vuruşuyla cezalandırılıyor. İlk uygulama olan Ulsan-Mamelodi maçında, Mamelodi’nin kalecisi Williams, topu 8 saniyeden fazla tutunca, hakem Ulsan lehine korner atışı verdi. Bu durum, yeni kuralın etkili bir şekilde işletildiğini gösteriyor.

KALECİDEN AÇIKLAMA

Maçın ardından Mamelodi kalecisi Ronwen Williams, kural hakkında düşüncelerini paylaştı. “Kuralı tam anlayamadım… Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklama, yeni kuralın uygulanabilirliği ve olası sorunları üzerinde yapılan tartışmaları gündeme getiriyor.