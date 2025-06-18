Haberler

Yeni Kural Uygulandı, 8 Saniye

YENİ KURALIN İLK UYGULAMASI

Merakla beklenen yeni kural dün ilk kez hayata geçirildi. Futbola eklenen 8 saniye kuralı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Ulsan ile Mamelodi takımları arasında oynanan maçta uygulandı. Bu kural tam olarak nedir? Kalecinin topu 8 saniyeden fazla tutması durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor?

8 SANİYE KURALINA GÖRE CEZALANDIRMA

IFAB, kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması durumunda köşe vuruşu ile cezalandırılacağını belirtiyor. Ulsan ile Mamelodi maçında, Mamelodi’nin kalecisi Williams, topu elinde 8 saniyeden fazla tuttuğu için hakem, Ulsan lehine korner atışı kararı verdi. Böylece, Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu tutunca rakip takımın kazanç sağlaması sağlandı.

MAÇ SONRASI YORUMLAR

Maç sonrasında Mamelodi kalecisi Ronwen Williams, bu yeni kural hakkında bazı düşüncelerini paylaştı. “Kuralı tam anlayamadım… Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?” diyerek kurala dair belirsizlikleri ifade etti. Bu durum, futbol dünyasında farklı tartışmalara yol açabilecek bir konu.

ÖNEMLİ

Haberler

MHP MYK Üyesi Ertekin, İsrail’i eleştirdi

MHP MYK Üyesi Mehmet Ertekin, bir programda İsrail’in hedefleri ve anayasa tartışmaları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Devlet Bahçeli'ye desteğini vurguladı.
Haberler

Mudurnu’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü; soğutma çalışmaları devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.