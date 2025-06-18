Yeni Kural Uygulandı, 8 Saniye

YENİ KURALIN İLK UYGULAMASI

Merakla beklenen yeni kural dün ilk kez hayata geçirildi. Futbola eklenen 8 saniye kuralı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Ulsan ile Mamelodi takımları arasında oynanan maçta uygulandı. Bu kural tam olarak nedir? Kalecinin topu 8 saniyeden fazla tutması durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor?

8 SANİYE KURALINA GÖRE CEZALANDIRMA

IFAB, kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması durumunda köşe vuruşu ile cezalandırılacağını belirtiyor. Ulsan ile Mamelodi maçında, Mamelodi’nin kalecisi Williams, topu elinde 8 saniyeden fazla tuttuğu için hakem, Ulsan lehine korner atışı kararı verdi. Böylece, Mamelodi kalecisi 8 saniyeden fazla topu tutunca rakip takımın kazanç sağlaması sağlandı.

MAÇ SONRASI YORUMLAR

Maç sonrasında Mamelodi kalecisi Ronwen Williams, bu yeni kural hakkında bazı düşüncelerini paylaştı. “Kuralı tam anlayamadım… Peki rakipler sürekli oyunu başlatmamızı geciktirirse ne olacak?” diyerek kurala dair belirsizlikleri ifade etti. Bu durum, futbol dünyasında farklı tartışmalara yol açabilecek bir konu.