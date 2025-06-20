Haberler

Yeni Küresel Gerçeklik Ortaya Çıkıyor

ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Endonezya’nın lideri Prabowo Subianto, “Dünyanın çok kutuplu hale gelmesi gerektiğine inanıyoruz ve aslında bu zaten oluyor” diyerek günümüzün uluslararası ilişkilerine dair önemli görüşler sundu. Prabowo, bu geleceği belirtirken, “Tek kutuplu dünya geçmişte kaldı; yeni bir küresel gerçeklik ortaya çıkıyor” sözleriyle mesajını güçlendirdi.

ST. PETERSBURG EKONOMİ FORUMU’NA VURGU

Rusya’nın St. Petersburg kenti, dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. St. Petersburg Ekonomi Forumu, önemli siyasi figürlerin buluştuğu bir platform olarak dikkat çekiyor. Forumda yapılan konuşmalar, küresel güç dengeleri ve yeni gelişen çok kutuplu dünya hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.

ÖNEMLİ

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Galatasaray Kamp Programı Belli Oldu

Galatasaray, 19 Temmuz'da Avusturya'da kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Hazırlık maçında Admira Wacker, Cagliari, Strasbourg ve Lazio ile mücadele edecek.
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B. M. T. B. T. B., A. İ. M. İ. B. K. K., A. B. B. A. A. Y. İ. Z. K. Z. Y....

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Adilcevaz'daki köy muhtarlarıyla buluşarak, yerel sorunları inceleyip köylere daha fazla hizmet sağlayacaklarını ifade etti.

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