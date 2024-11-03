Yeni Lider Kemi Badenoch’un Başarıları

İNGİLTERE’DE MUHAFAZAKAR PARTİ’NİN YENİ LİDERİ

İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin yeni lideri eski Ticaret Bakanı Kemi Badenoch oldu. Badnoch, 53 binin üzerinde oy alarak ilk sırada yer aldı ve partinin tarihindeki ilk siyahi lider olarak kaydedildi. 2010-2024 yılları arasındaki Muhafazakar Parti liderlik yarışında James Cleverly, Tom Tugendhat ve Robert Jenrick ile mücadele eden Badenoch, elde ettiği başarıyla dikkat çekti.

İLK KONUŞMASINDA TEŞEKKÜR ETTİ

Seçim sonrası parti üyelerine ilk defa hitap eden Kemi Badenoch, Muhafazakar Parti’nin lideri olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Ayrıca eşi Hamish Badenoch’a ve eski Başbakan Rishi Sunak’a teşekkür ederek, bu süreçte aldığı destek için minnettarlığını dile getirdi.