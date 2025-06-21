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Yeni Litvanya Büyükelçisi Esra Toplu

YENİ BÜYÜKELÇİ ESRA TOPLU

Yeni Litvanya Büyükelçisi olarak atanan Esra Toplu, 21 Haziran 2025 tarihinde yapılan resmi atama kararları ile göreve başladı. Bu gelişme sonrasında, Esra Toplu’nun hayatı ve biyografisi hakkında detaylı bilgiler merak edilmeye başlandı.

ESRA TOPLU’NUN HAYATI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

Esra Toplu’nun kariyeri hakkında güncellemeler devam ediyor. Yeni görevine atanan Esra Toplu hakkında daha fazla bilgiye ulaşıldıkça, kamuoyuna sunulması planlanıyor. Hem diplomatik kariyeri hem de kişisel bilgileriyle ilgili detaylar, ilerleyen dönemlerde paylaşılacak.

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Nihal Candan Hastanede Hayatını Kaybetti

Sosyal medya influencer'ı Nihal Candan, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Cezaevindeyken anoreksiya hastalığı ile mücadele ettiği ve 23 kiloya düştüğü biliniyordu.
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Nihal Candan Hayatını Kaybetti

Anoreksiya nervoza tanısıyla tedavi gören Nihal Candan, Kasım 2023'te dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine girmişti. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Candan, hastanede hayatını kaybetti.

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