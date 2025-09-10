Yeni LNG Anlaşmaları Açıklandı

ALPARSLAN BAYRAKTAR’DAN YENİ LNG ANLAŞMALARI AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano’da gerçekleştirilen Gastech 2025 çerçevesinde yeni LNG alım anlaşmalarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla BOTAŞ ile yabancı firmalar arasında imzalanan anlaşmaları aktaran Bayraktar, “Milli şirketimiz BOTAŞ ile Hartree arasında toplam 600 milyon metreküp hacminde ve 2 yıla yayılan LNG tedarikini kapsayan bir anlaşmaya imza attık. Türkiye’nin çok kaynaklı, esnek ve güvenli enerji yapısına önemli katkılar sunmasını diliyoruz” şeklinde ifade etti.

BOTAŞ VE CHENIERE İLE ANLAŞMA

Bakan Bayraktar, BOTAŞ ile ABD’li LNG üreticisi Cheniere arasında da 1,2 milyar metreküplük LNG tedarikini kapsayan bir anlaşma imzalandığını belirtti. “Bu iş birliği, orta vadeli LNG stratejimiz çerçevesinde portföy çeşitliliğini artırırken, piyasa odaklı, esnek ve ticareti önceleyen yeni iş modellerinin gelişimine de katkı sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, BOTAŞ ile SEFE arasında yıllık 600 milyon metreküp LNG tedarikini kapsayan 3 yıllık bir anlaşma imzalandığını ifade eden Bakan Bayraktar, “Toplamda 1,8 milyar metreküplük LNG arzını kapsayan bu anlaşma, doğal gaz temininde sürdürülebilir ve güçlü bir altyapı oluşturma hedefimizin yanında ticari fırsatların da birlikte değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır” diye ekledi.

BOTAŞ VE JERA ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bayraktar ayrıca, “Gastech 2025 kapsamında BOTAŞ ile Japonya’nın önde gelen enerji şirketlerinden JERA arasında 600 milyon metreküp LNG tedarikini öngören bir anlaşmaya imza attık. Bölgesel ticari fırsatların karşılıklı olarak değerlendirilmesine de imkan tanıyacak bu anlaşmanın ülkemiz ve şirketler adına hayırlı olmasını dilerim” açıklamasında bulundu. Son olarak, BOTAŞ ile Norveçli devlet şirketi Equinor arasında 3 yıla yayılan ve toplamda 1,5 milyar metreküplük LNG arzını kapsayan bir tedarik anlaşması imzalandığını aktaran Bayraktar, “Türkiye’nin LNG portföyünde orta vadeli öngörülebilirliği güçlendirecek olan bu anlaşmanın kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği politikalarımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.