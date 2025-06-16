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Yeni Mahsul Buğday Tonu 53.200 Lira

YENİ MAHSUL BUĞDAY SATIŞA SUNULDU

Uzunköprü Ticaret Borsasında (UTB) yeni sezondan gelen buğday, tonunu 53 bin 200 liradan buldu. Bıldır köyünden çiftçi Emrah Karahan tarafından getirilen 2 ton buğday, borsada açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmada, iş insanı Gürkan Gür, yeni mahsul buğdayı bu fiyattan satın aldı.

ÜRETİCİLERİ DESTEKLEYEN AÇIKLAMALAR

Gür, yaptığı açıklamada, bu yılki hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti. Hasat edilen ilk buğdaya tüccarların yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Gür, “Bu yıl ilk buğdaya büyük ilgi vardı. Hayırlısı olsun.” şeklinde konuştu. Ek olarak, UTB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gür, üreticiye çeyrek altın hediye etti.

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