Yeni Mahsul Kurutmalıklar Tezgahlarda. Fiyatlar Geçen Yıl İle Aynı. Yerli Turistler Yoğun İlgi Gösteriyor

YENİ MAHSUL KURUTMALIKLAR TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

Gaziantep’in yerel lezzetleri arasında yer alan yeni mahsul kurutmalıklar, pazar tezgahlarında reyonlardaki yerini aldı. Hem tatları hem de görsel açıdan sundukları şölenle halkın dikkatini çeken bu kurutmalıkların fiyatları ise geçen yıl ile değişiklik göstermedi. Gastronominin merkezi olan Gaziantep, yeni mahsul kurutmalıklarıyla yine göz dolduruyor. Rengarenk görünümüyle öne çıkan patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük beğeni topluyor. Bu yöresel mutfağın vazgeçilmez malzemeleri, özellikle dolma yapımında sıkça kullanılıyor.

FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Pazar yerlerinde ve sokak tezgahlarında sergilenen kurutmalıklar, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. İplere dizilmiş patlıcan, kabak ve biber kurutmalıkları, hem yerli turistlerin hem de şehrin sakinlerinin dikkati üzerine çekiyor. Fiyatların geçen yıl ile aynı seviyede olduğunu aktaran satıcı Kenan Sefiloğlu, “Patlıcan ipi 200 lira, biber 180-200 lira, kabak ise zahmetli hazırlık süreci yüzünden 250 liradan satılıyor. Fiyatlarda geçen seneye göre bir değişiklik olmadı. Havanın sıcak geçmesi, ürünlerin daha çabuk kurumasını sağladı ve satışları artırdı” dedi.

YERLİ TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR

Esnaf Sefiloğlu, yerli turistlerin bu ürünlere olan ilgisini de vurguladı. “Yerli turistler, memleketlerine dönmeden önce alışveriş yapıyor. Gelemeyenler için kargo ile gönderim yapılıyor. Ekim, Kasım ve kış aylarında da kargo yoluyla satış devam ediyor. Fiyatların geçen yıla göre sabit kalması alıcıların ilgisini artırıyor. Müşteriler, ‘Fiyatlar değişti mi?’ diye sorduklarında, aynı olduğunu öğrendiklerinde memnuniyetle alışveriş yapıyor. Birçok kişi, ‘Kurutmaya uğraşmaya değmez’ diyerek ürünleri hazır kurutulmuş halde satın alıyor” diye ekledi.

Gaziantep’in yeni mahsul kurutmalıkları bu yıl da hem lezzeti hem de fiyat istikrarıyla tercih edilmeye devam ediyor.