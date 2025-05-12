Yeni Malatyaspor 2024-2025’te Çöktü

YENİ MALATYASPOR’UN REKOR ÇÖKÜŞÜ

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig’de geride kalan 2024-2025 sezonunu 153 gol yiyerek ve eksi 21 puanla tamamladı. Bu dönem, takımın sportif ve yapısal sorunlarıyla dolu rekorlarla gölgelenmiş bir çöküş yaşamasına neden oldu. Takım, oynadığı 38 karşılaşmada yalnızca 14 gol attı, kalesinde ise tam 153 gol gördü. -139 averajla ligi son sırada bitiren Malatya temsilcisi, bu skorla sadece 1. Lig’in değil, Türkiye profesyonel lig tarihinin en fazla gol yiyen ve en düşük puanla ligi tamamlayan takımlarından biri olabiliyor.

MATEMATİKSEL DÜŞÜŞ

Yeni Malatyaspor’un TFF 2. Lig’e düşmesi, 22. haftada Ankara Keçiörengücü’ne karşı alınan 7-0’lık ağır yenilgi sonrası matematiksel olarak kesinleşti. Sezonun dikkat çekici mağlubiyetleri arasında Boluspor’a karşı 10-1, Iğdır FK’ya karşı 9-0 ve Kocaelispor’a karşı 7-1’lik sonuçlar yer alıyor. Takım, hemen her maçta rakiplerinin karşısında ağır yenilgiler alırken, savunma hattındaki organizasyon sıkıntıları belirginleşti.

GENÇ KADRO YAPISI

Saha içinde yaşanan başarısızlığın temel nedenlerinden birisi de genç ve tecrübesiz kadro yapısı oldu. TFF’nin verilerine göre, Yeni Malatyaspor’un sezonu tamamladığı kadronun yaş ortalaması sadece 21,5. Oyuncuların büyük bir kısmı, altyapıdan A takıma yükselmiş isimlerden oluşuyor. Bu tablo, gelecekte umut veriyor olsa da kısa vadede beklenen başarıyı getiremiyor. Süper Lig’den sonra 1. Lig’de de tutunamayan Yeni Malatyaspor, gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek.

SÜREÇSEL YENİDEN YAPILANMA

Yaşanan bu tarihi düşüşün ardından Yeni Malatyaspor camiası, köklü bir yeniden yapılanma sürecine girme hazırlığı içinde. Altyapıdan gelen oyunculara güvenin sürdürülmesi beklenirken, yönetim kadrosunda da radikal kararlar alınması gündemde. Yeni Malatyaspor, 2024-2025 sezonunu yalnızca skorlarla değil, sistematik sorunlar, ekonomik sıkıntılar ve gençlerin çabasıyla hatırlanacak bir tabloyla sona erdirdi.