Yenİ Malatyaspor’a FİFA’dan Ceza Geldİ

FIFA’DAN GELEN KÖTÜ HABER

Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig’de mücadele eden bir ekip olarak FIFA’dan olumsuz bir haber aldı. FIFA Disiplin Komitesi, kulübe 6 puan düşürme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” şeklinde bilgi paylaşıldı.

LİGE EKSİ PUANLA GİRİYORLAR

Bu ceza sonrası, Yeni Malatyaspor bu hafta sonu ligdeki ilk maçına -6 puan ile çıkacak. Geçen sezonda 1. Lig’de mücadele eden ekip, 21 puan silme cezası almış ve bu nedenle ligden düşmüştü. Şimdi ise tekrar mücadele edecekleri TFF 2. Lig’de benzer bir durum ile karşı karşıya kalmamak için çaba göstermeleri gerekecek.