Yenİ Malatyaspor’a FİFA’dan Ceza Geldİ

FIFA’DAN GELEN KÖTÜ HABER

Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig’de mücadele eden bir ekip olarak FIFA’dan olumsuz bir haber aldı. FIFA Disiplin Komitesi, kulübe 6 puan düşürme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.” şeklinde bilgi paylaşıldı.

LİGE EKSİ PUANLA GİRİYORLAR

Bu ceza sonrası, Yeni Malatyaspor bu hafta sonu ligdeki ilk maçına -6 puan ile çıkacak. Geçen sezonda 1. Lig’de mücadele eden ekip, 21 puan silme cezası almış ve bu nedenle ligden düşmüştü. Şimdi ise tekrar mücadele edecekleri TFF 2. Lig’de benzer bir durum ile karşı karşıya kalmamak için çaba göstermeleri gerekecek.

ÖNEMLİ

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

