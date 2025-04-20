Yenİ Malatyaspor, Adanaspor’a 4-0 yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Yeni Malatya Stadyumu’nda gerçekleşen 1’inci Lig’in 35’inci haftasında, Yeni Malatyaspor, Adanaspor’u konuk etti ve karşılaşmadan 4-0’lık sonuçla mağlup ayrıldı. Hakem olarak Yusuf Ziya Gündüz, Serdar Osman Akarsu ve Ömer Lütfü Aydın düdük çaldı.

GOLLER AÇIKLAMASI

Maçın başlama düdüğünden sadece 8 dakika sonra, Orkan Çınar sağ çaprazdan Doğukan Emeksiz’in asistini değerlendirerek fileleri havalandırdı ve durumu 1-0 yaptı. 44’üncü dakikada, Adanaspor’un kazandığı penaltıda topu ustalıkla ağlara gönderen Endri Çekiçi takıma iki farklı avantaj sağladı: 2-0. Ardından, 45’inci dakikada Feyzi Yıldırım, sağ kanattan aldığı topu sert bir vuruşla gole çevirdi ve skoru 3-0 yaptı. Son olarak, karşılaşmanın 87’nci dakikasında Burhan Tuzun sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi ve durumu 4-0’a getirdi.

KART GÖRÜLEN OYUNCULAR

Karşılaşmada sarı kart gören oyuncular arasında Yeni Malatyaspor’dan Alperen Arslan, Emir Ulusoy ve Murat Şamil Güler yer alırken, Adanaspor’dan Feyzi Yıldırım, Endri Çekiçi ve Azer İpek kart gördü. Aynı zamanda, Yeni Malatyaspor’dan Yiğit Ulaş, 87’nci dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Sonuç itibarıyla, karşılaşmada başka gol gerçekleşmedi ve Yeni Malatyaspor, sahasında Adanaspor’a 4-0 mağlup oldu.