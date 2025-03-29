Yeni Malatyaspor Maddi Sıkıntılarla Mücadele Ediyor

ÇOCUKLAR BAYRAMDA HARÇLIKSIZ

MALATYA – Trendyol 1. Lig’de Fatih Karagümrük ile oynanan maç sonrası Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, kulüp içerisinde yaşanan maddi zorluklar ve futbolcuların özverili çabalarına rağmen yeterince desteklenmediklerini dile getirdi. Uçkun, “Yarın bayram ve bu çocukların cebinde harçlık yok” diyerek kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi. Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile yaptığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Bu maç sonrası basın toplantısında konuşan Uçkun, U-19 takımıyla mücadele eden kulübün sahada zorlandığını ancak oyuncuların büyük bir özveri sergilediklerini belirtti.

TESİSLERDE ZOR KOŞULLAR

Uçkun, kulübün maddi sıkıntılarını ve futbolcuların ligde kalmak için verdikleri mücadeleyi anlatırken, “Bu çocuklar kulübe 23-24 milyon TL kazandırdı, bu para icra dosyalarına gitti. Ancak kışın doğalgazımız olmadı, sıcak su yoktu, beslenme sorunları yaşandı” şeklinde ifadeler kullandı. Yeni Malatyaspor’un içinde bulunduğu zor şartlar futbolcuların performansını da etkiliyor.

YALNIZ BIRAKILIYORLAR

Murat Uçkun, takımın ekonomik sorunları ve futbolcuların sahadaki gayretlerine rağmen dışardan yeterince desteklenmemesi ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. “Yarın bayram ve bu çocukların cebinde bir kuruş harçlık yok. Beğenin ya da beğenmeyin, Yeni Malatyaspor bu ligin tek profesyonel takımıdır” dedi. Uçkun, kulüp için gösterilen ilgisizlik ve duyarsızlığın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

KARANTİNA UYGULAMASI

Uçkun, kulübe karşı sanki bir karantina uygulandığını düşündüğünü aktarırken, “Sanki birileri Yeni Malatyaspor tesislerine girmeyin, yardım etmeyin diye bir karantina uyguluyor. Ramazan paylaşma ve yardımlaşma ayıdır. Sevgili Peygamberimiz, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ der” diyerek tepkisini dile getirdi.

DESTEK ÇAĞRISI

Yeni Malatyaspor’un geleceği için güçlü bir yönetimle yeniden ayağa kalkmaları gerektiğini vurgulayan Uçkun, “Malatya ve Yeni Malatyaspor sevgisiyle mücadele ediyoruz. Ancak bu çocukların fedakarlıklarının karşılığı bu olmamalı” dedi. Uçkun ayrıca, transfer tahtasının açılması için yaklaşık 200 milyon TL gerektiğini belirtirken, futbolcular ve teknik adamlarla yapılan görüşmeler sonucunda alacakların yüzde 30-50 oranında düşürülmesi konusunda uzlaşıldığını ifade etti.