Yeni Malatyaspor’un Zorlukları ve Mücadele Çağrısı

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol 1. Lig’de Fatih Karagümrük ile oynanan maç sonrası açıklamalar yapan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, kulübün yaşadığı mali sorunlara ve futbolcuların sahada gösterdiği çabaya dikkat çekti. Uçkun, “Yarın bayram ve bu çocukların cebinde harçlık yok” ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük’e 2-0 kaybetti. Maçın ardından basın mensuplarına değerlendirme yapan Uçkun, U-19 takımıyla mücadele eden Yeni Malatyaspor’un zorlandığını ancak oyuncuların çaba gösterdiğini belirtti.

KULÜBÜN ZOR ŞARTLARI

Uçkun, kulübün mali sıkıntılarına değinirken, futbolcuların ligde kalmak için mücadele ettikleri sırada borçlarını ödemek zorunda kaldıklarını belirtti. “Bu çocuklar kulübe 23-24 milyon TL kazandırdı, bu para icra dosyalarına gitti. Ama karşılığında kışın doğalgazımız olmadı, sıcak su olmadı, beslenme konusunda sıkıntılar yaşandı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yaşanan ekonomik zorluklar ve futbolcuların mücadelesine rağmen yeterli desteği göremediklerini vurguladı.

BAYRAMDA HARÇLIKSIZ GİREMEK

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü, futbolcuların yaşadığı maddi zorluklar ve destek eksikliği konusuna sert sözlerle yaklaştı. “Yarın bayram ve bu çocukların cebinde bir kuruş harçlık yok. Beğenin ya da beğenmeyin, Yeni Malatyaspor bu ligin tek profesyonel takımıdır” açıklamasıyla durumu özetledi. Uçkun, kulübe karşı ilgi eksikliğinin ve duyarsızlığın, beklenen sonuçlarla kendi ilişkisini de gözler önüne serdi.

KARANTİNA UYGULAMALARI

Takıma destek verilmesi gerekirken, tam tersinin yaşandığını belirten Uçkun, “Sanki birileri Yeni Malatyaspor tesislerine girmeyin, yardım etmeyin diye bir karantina uyguluyor.” diyerek tepkisini ortaya koydu. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatarak, “Peki, bu çocuklar kime hizmet ediyor?” sorusunu sordu.

GÜÇLÜ BİR YÖNETİM HEDEFİ

Yeni Malatyaspor’un gelecek sezon güçlü bir yönetimle tekrar ayağa kalkması konusunda kararlılık sergileyen Uçkun, “Biz bu kulübü sağlam temeller üzerine kurmak için savaşıyoruz.” şeklinde konuştu. Kulüp adına yapılan mücadelede yetkililere ve kamuoyuna duyulan ihtiyacı yinelerken, Yeni Malatyaspor’un transfer tahtasının açılması için yaklaşık 200 milyon TL gerektiğini bildirdi. Ayrıca, kulübün alacaklılarıyla yapılan görüşmelerde alacakların yüzde 30-50 oranında düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.