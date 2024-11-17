Yeni MEB-AGS Kursları Hızla Başladı

DUYURU TARİHİNDEN SONRA HIZLI GELİŞMELER

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adayları için “Akademi Giriş Sınavı’na (MEB-AGS)” ilişkin bir duyuru yaptı. Gelecek süreçte öğretmen adayları bu sınava katılacak. Sınava dair daha detaylı açıklamaların ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bilgisi verilse de, açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden sınav hazırlık kursları ve kitaplarının ortaya çıkması tartışma yarattı. 13 Temmuz 2025’te gerçekleştirilecek olan Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) hakkında ilk bilgiler daha önceki gün paylaşıldı. Sonrasında Milliyet’e yansıyan haberlere göre, bir kurum “2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) Yapay Zekâ Destekli Hazırlık Kursu” açtığını duyururken, başka bir kurum ise “MEB-AGS 2025” ismiyle kurs kayıtları almaya başladığını belirtti.

KURS İÇERİKLERİ VE KİTAPLAŞMA DURUMU

Kursların içeriklerinde 500 saatlik canlı ders, 30 online deneme sınavı ve bireysel rehberlik gibi desteklerin sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra yayınevleri online alışveriş platformlarına sınavla ilişkili kitaplar eklemeye başladı. Ancak kitapların içerikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Diğer taraftan sosyal medyada AGS’ye dair birçok yeni sayfanın hızla açıldığı ve bazı sayfaların isimlerini AGS olarak değiştirdiği gözlemleniyor. Sınavın içeriği belirlenmeden bu denli hızlı gelişmelerin yaşanması gündemi meşgul ediyor. Henüz içeriği tam olarak net olmayan bir sınav için böyle bir hızla kurs ve kitap hazırlanması bazı kişilerin kafasını karıştırdı.

SINAVIN AMACI VE DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenleyeceği Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilmeleri amacıyla yapılacak bir sınav niteliği taşıyor. Öğretmenlik mesleğini hedefleyen adayların bilgi, beceri ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan bu sınav, mevcut durumda KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı’nın kaldırılması ve 2025 itibarıyla yerine MEB-AGS’nin geçmesi planlanıyor. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin ise devam edeceği bilgisi veriliyor.