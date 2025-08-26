Yeni Memur Zammı Onaylandı! Hakem Kurulu

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Kamu Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin toplu sözleşmedeki zam oranlarını belirlemek amacıyla dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 2026 yılı için yüzde 11+7 şeklindeki teklif değişiklik göstermedi. 2027 yılının ilk 6 ayı için ise teklif bir puan artırılarak yüzde 5+4 olarak belirlendi. Gelen son dakika bilgilerine göre, Kamu Hakem Kurulu memur zammını onayladı. Memur-Sen ve Kamu-Sen, taleplerinin karşılanmaması nedeniyle Hakem Kurulu’ndan çekildiklerini açıkladı.

MEMUR-SEN’DEN AÇIKLAMALAR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede, Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 Kazanım Hakem Kurulunda oylandı. Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik” ifadelerini kullandı.

GELİŞMELER CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRİLDİ

CNN Türk Muhabiri Nisan Korkmaz, yaşanan gelişmeleri canlı yayında yorumladı. Korkmaz, memur zammı görüşmelerinin karmaşık bir süreç olduğunu belirtti. Hakem Kurulu’nun dördüncü toplantısında memurlara yeni bir teklif verildiğini aktaran Korkmaz, 2026 yılı için oranların değişmediğini, 2027 için ise 4+4 olan oranların 5+4 olarak güncellendiğini duyurdu. Memur-Sen ve Kamu-Sen, Hakem Kurulu’ndan ayrıldıklarını ifade etti.

DEVAM EDEN TEKLİFLER

Hükümetin en son teklifine göre 2026 yılı için memurlara ilk 6 ayda yüzde 11, ikinci 6 ayda yüzde 7 zam önerildi. 2027 yılı için ise yüzde 4 artı 4 oranında bir teklif sunuldu. Ayrıca, taban aylığa bin lira ek artış yapılması önerildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 11 hizmet kolunun tamamında önemli oranda anlaşmanın sağlandığını belirtti.

MEMUR-SEN BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, önceki hafta yaptığı açıklamada, “7 milyona yakın memur ve emekli için yapılabilecek bir şey varsa, inisiyatif hükümettedir” şeklinde konuştu. Bakan Işıkhan ise Hakem Kurulu’nun vermiş olduğu kararlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.