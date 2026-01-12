Yeni Mersin İdmanyurdu Mali Krizle Maça Çıkamadı

2. LİG KIRMIZI GRUP’TA SKANDAL

Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Lig Kırmızı Grup’un 18. haftasında Menemen FK ile oynaması gereken maça çıkamadı. Mersin ekibinin karşılaşmaya katılamamasının nedeni olarak mali sıkıntılar gösteriliyor ve bu sebeple deplasman masraflarını karşılama imkanı bulamadığı öğrenildi. Maç öncesinde statta hazır bekleyen Menemen FK, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hükmen galip sayılacak. Yeni Mersin İdmanyurdu, bir karşılaşmaya daha katılmaması durumunda TFF kuralları gereğince küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

MAAŞLARDAKA SORUNLAR

Yeni Mersin İdmanyurdu, futbolcularının maaşlarını ödeyemediği için kadrosunu teker teker kaybetmekte. Bu ciddi sıkıntı, takımın antrenman yapamamasına da yol açmış durumda. Bu sezon 17 karşılaşmada sadece 15 puan toplayabilen Yeni Mersin İdmanyurdu, ligin 15. sırasında yer alıyor.